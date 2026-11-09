طريقة صينية الكفتة بالبطاطس في الفرن.. وجبة اقتصادية

تعد صينية الكفتة بالبطاطس من الأكلات الشهية التي يفضلها الكبار والصغار، فهي تجمع بين مذاق الكفتة المتبلة والبطاطس الطرية مع صلصة الطماطم الغنية بالتوابل، كما أنها من الوجبات المناسبة للغداء ويمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

مكونات صينية الكفتة بالبطاطس..

* نصف كيلو لحم مفروم.

* 2 ثمرة بطاطس مقطعة حلقات.

* بصلة كبيرة مبشورة.

* ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

* 2 كوب عصير طماطم.

* ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

* 2 فص ثوم مفروم.

* ملح وفلفل أسود.

* بهارات لحمة.

* رشة قرفة حسب الرغبة.

* ملعقتان من الزيت.

* بقدونس مفروم.

طريقة تحضير الكفتة

1. ضعي اللحم المفروم في وعاء، وأضيفي إليه نصف كمية البصل المبشور والبقدونس والملح والفلفل وبهارات اللحمة.

2. اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم شكلي اللحم على هيئة أصابع كفتة متوسطة الحجم.

3. رصي أصابع الكفتة في صينية الفرن، ويمكن تشويحها قليلا في مقلاة قبل وضعها في الصينية.

طريقة تحضير صلصة الطماطم

1. ضعي الزيت في إناء على النار، ثم أضيفي الثوم وباقي البصل وقلبي حتى يذبلا.

2. أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل واتركي الخليط حتى يتسبك قليلا.

3. أضيفي شرائح البطاطس والفلفل الأخضر إلى الصينية بين أصابع الكفتة.

4. اسكبي صلصة الطماطم فوق الكفتة والبطاطس حتى تتوزع جيدا.

تسوية صينية الكفتة بالبطاطس

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية، ثم غطي الصينية بورق الفويل وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة تقريبا، وبعد ذلك انزعي الفويل واتركيها حتى تنضج البطاطس تماما وتأخذ الكفتة لونا ذهبيا من الوجه.

سر نجاح صينية الكفتة بالبطاطس

للحصول على مذاق غني، يفضل ترك الكفتة في التتبيلة لمدة نصف ساعة قبل تشكيلها، مع تقطيع البطاطس إلى حلقات متوسطة السمك حتى تنضج بالتساوي، ويمكن إضافة الفلفل الحار حسب الرغبة.