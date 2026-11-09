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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الاستماع لباقي المصابين.. النيابة تستكمل التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط

جانب من الحادث
جانب من الحادث
ندى سويفى

تستكمل النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في حادث تصادم قطاري العياط، حيث تستمع لأقوال باقي المصابين عقب تعافيهم وخروجهم من المستشفى، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وكشف تفاصيل اللحظات التي سبقت التصادم بين القطار رقم 134 تحيا مصر والقطار رقم 2010 القادم من القاهرة إلى أسوان.

وتواصل جهات التحقيق جمع المعلومات وسماع روايات المصابين والركاب الذين عاصروا الحادث، للوقوف على كيفية وقوع التصادم، وتحديد ما شاهدوه خلال اللحظات السابقة واللاحقة للحادث، فضلًا عن فحص الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، حيث انتقل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة العامة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابتي جنوب الجيزة الكلية وبني سويف الكلية إلى مستشفيات أطفيح والعياط والواسطى؛ لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.

وقد تبين للنيابة العامة، من معاينة مسرح الحادث وسؤال شهود العيان بالموقع، أن الحادث وقع إثر اصطدام مقدمة القطار رقم ١٣٤ «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة للقطار رقم ٢٠١٠ «القاهرة – أسوان»، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته.

 وأشارت التقديرات المبدئية للحادث إلى إصابة ١١٤ شخصًا ووفاة سبعة أشخاص، من بينهم قائد القطار رقم ١٣٤، وجارٍ حصر الأعداد النهائية للمصابين والمتوفين، وفحص جميع التلفيات وحصر الخسائر؛ للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه.

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