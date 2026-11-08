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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تفحص إصابات ضحايا حادث قطاري العياط.. كسور وجروح قطعية وكدمات بالصدر والرأس

حادث قطار العياط
حادث قطار العياط
ندى سويفى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في حادث تصادم قطارين بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، للوقوف على ملابساته وأسبابه، وتحديد المسؤول عن وقوعه، وذلك بالتزامن مع فحص التقارير الطبية الخاصة بالمصابين وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بهم.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، إلى جانب جروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والسكان.

النيابة تفحص إصابات ضحايا حادث قطاري العياط

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الحادث، وانتقل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة العامة، إلى موقع التصادم لإجراء المعاينة اللازمة، كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابتي جنوب الجيزة الكلية وبني سويف الكلية إلى مستشفيات أطفيح والعياط والواسطى؛ لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.

وتبين من المعاينة وسؤال شهود العيان أن الحادث وقع إثر اصطدام مقدمة القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان»، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته.

وأشارت التقديرات المبدئية للنيابة إلى إصابة 114 شخصًا ووفاة 7 آخرين، من بينهم قائد القطار رقم 134، فيما أعلنت وزارة الصحة خروج 45 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، وترشيح 7 آخرين للخروج، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية لباقي المصابين.

وجارٍ حصر الأعداد النهائية للمصابين والمتوفين، وفحص جميع التلفيات وحصر الخسائر؛ للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه.

تصادم قطارين قطار العياط النيابة العامة بجنوب الجيزة

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