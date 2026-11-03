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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مناقشة الشهود في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بحلوان.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مناقشة الشهود في محاكمة متهم، في القضية رقم 27805 لسنة 2020 جنايات حلوان والمقيدة برقم 408 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتخريب ممتلكات عامة.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم القوة والعنف في تخريب وأتلاف ماكينات صرف تابعة لبنكين وإلحاق اضرار بأملاك عامة وخاصة.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة متهم الانضمام لجماعة إرهابية إرهاب

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