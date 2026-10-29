الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية.. الأحد

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر 2026، الحكم على متهم في القضية رقم 4155 لسنة 2025 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 10044 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 1848 لسنة 2025 حصر أمن الدولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.