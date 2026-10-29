ليفربول يحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بركلات الترجيح أمام تشيلسي

نجح فريق ليفربول في حجز مقعده بالدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، بعدما تفوق على نظيره تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب مواجهة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشهدت احتكام الفريقين إلى 15 ركلة جزاء لتحديد هوية المتأهل.

واحتضن ملعب «أنفيلد» المواجهة التي جمعت بين ليفربول وتشيلسي، ضمن منافسات الدور الحالي من البطولة، في لقاء اتسم بالندية والإثارة، وسط رغبة متبادلة من الفريقين في مواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.

أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي

بدأت المباراة بحذر نسبي من الجانبين، مع محاولات متبادلة للسيطرة على منطقة وسط الملعب وتهديد المرمى، في ظل أهمية المواجهة وصعوبة التفريط في بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتمكن تشيلسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 40 عن طريق روجرز، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ويضع أصحاب الأرض أمام مهمة العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء.

ولم ينتظر ليفربول طويلًا للرد، حيث نجح كودي جاكبو في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 43، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول، ويشعل المنافسة بين الفريقين في الدقائق المتبقية.

واستمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى نهاية الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها ليفربول بنتيجة 6-5، ليضمن العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بينما ودع تشيلسي منافسات البطولة.