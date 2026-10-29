قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة الانتخابات البرازيلية: التصويت جرى بصورة طبيعية ووفقًا للدستور
ترامب يوافق على دخول فلافيو بولسونارو الولايات المتحدة بعد خسارته انتخابات البرازيل
شبورة كثيفة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
الحرب تهدد تجارة الغذاء عالميًا.. رئيس الحجر الزراعي يكشف تحركات مصر لتأمين السلع الاستراتيجية
رقم صادم يكشف حجم الأزمة.. برلمانية تتحرك بقانون لمواجهة هدر الطعام
ترامب: رسالة فانس إلى طهران مرتبطة بإمدادات مساعدات للشعب الإيراني
فيتش: الضغوط المالية على الولايات المتحدة مستمرة بغض النظر عن نتائج الانتخابات
خلاف على المواعيد.. ضبط عامل اعتدى على أخصائية تحاليل داخل معمل طبي بكفر الشيخ
ضبط 3 أشخاص بالقاهرة كسروا كاميرات مراقبة لمنع توثيق اعتداءات شقيقهم
بركلات الترجيح.. مانشستر سيتي يهزم برايتون ويبلغ ربع نهائي كأس كاراباو
بنفس السعر.. موعد مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت
مائل للحرارة نهارا .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بركلات الترجيح أمام تشيلسي

ليفربول
ليفربول
حسن العمدة

نجح فريق ليفربول في حجز مقعده بالدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، بعدما تفوق على نظيره تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب مواجهة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشهدت احتكام الفريقين إلى 15 ركلة جزاء لتحديد هوية المتأهل.

واحتضن ملعب «أنفيلد» المواجهة التي جمعت بين ليفربول وتشيلسي، ضمن منافسات الدور الحالي من البطولة، في لقاء اتسم بالندية والإثارة، وسط رغبة متبادلة من الفريقين في مواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.

أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي

بدأت المباراة بحذر نسبي من الجانبين، مع محاولات متبادلة للسيطرة على منطقة وسط الملعب وتهديد المرمى، في ظل أهمية المواجهة وصعوبة التفريط في بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتمكن تشيلسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 40 عن طريق روجرز، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ويضع أصحاب الأرض أمام مهمة العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء.

ولم ينتظر ليفربول طويلًا للرد، حيث نجح كودي جاكبو في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 43، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول، ويشعل المنافسة بين الفريقين في الدقائق المتبقية.

واستمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى نهاية الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها ليفربول بنتيجة 6-5، ليضمن العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بينما ودع تشيلسي منافسات البطولة.

ليفربول تشيلسي كاراباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

محمد صلاح

تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

الدواجن

خسائر بـ 90 مليون جنيه يوميًا.. ارتفاع أسعار الأعلاف يضع صناعة الدواجن تحت الضغط

ترشيحاتنا

تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميًّا وفكريًّا

الإدارة العامة للتدريب تواصل تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميا وفكريا ولغويا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تطلق مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة»

المعاهد الأزهرية

بُشرى للخريجين.. الأزهر يعلن عن حاجته لمعلمين جدد لسد العجز في المعاهد الأزهرية

بالصور

بفستان منقط..ميريهان حسين تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها
ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها
ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها

هبة مجدى تخطف الأنظار بالأخضر الملكي مع الأزرق

هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق
هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق
هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق

قوام منحوت.. إيمان العاصي تبرز رشاقتها بإطلالة جريئة

قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة
قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة
قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة

بعد زيادة الأسعار.. 5 سيارات جديدة تقترب من مليون جنيه في مصر

سيارات جديدة
سيارات جديدة
سيارات جديدة

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد