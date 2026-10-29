عصام سالم: محمد حمد المكسب الحقيقي من مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك استطاع تجاوز خيبة خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري المصري الممتاز، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به اللاب الصاعد محمد حمد خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب بالدوري المصري.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك استطاع تجاوز خسارة القمة سريعًا وفاز على بترول أسيوط والمقاولون العرب، كما حقق الانتصار على الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف عصام سالم، «المكسب الحقيقي في مباراة اليوم هو محمد حمد، واللاعب يمتلك مهارة عالية وقدرة على المراوغة، واستحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب».

وتابع قائلًا: «لا أستطيع الحكم على أحمد الجفالي خلال مباراة اليوم، وهو يحتاج للوقت للحكم عليه، وأرى أنه سيكون إضافة مهمة للفريق في الفترة المقبلة، خصوصًا مع دخول الزمالك المعترك الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا».

وأشار سالم إلى أن أحمد فتوح صالح جماهير الزمالك واختار التوقيت المناسب والزمالك حقق الانتصار والجمهور منتشٍ من الانتصار لمصالحة الجماهير.