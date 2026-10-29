سامي قمصان: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك ولم يحالفنا التوفيق

أكد سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، رغم الخسارة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال قمصان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن المقاولون العرب قدم أداءً جيدًا، لكنه لم يحالفه التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تحدث في المباريات الكبيرة، سواء أمام الأهلي أو الزمالك.

وأضاف المدير الفني للمقاولون العرب أن الزمالك لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى فريقه، باستثناء الهجمة الأخيرة التي أسفرت عن تسجيل الهدف الثاني، موضحًا أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد قبل المواجهة.

وأشار قمصان إلى أن فريقه بدأ المباراة بصورة جيدة، ونجح في تنفيذ العديد من الأمور التي جرى التحضير لها، لكن غياب التوفيق حال دون الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

واختتم المدير الفني للمقاولون العرب تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة، والتركيز في المواجهات القادمة من أجل تحسين النتائج.

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

ونجح الزمالك في حسم المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 19 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، بعدما أخفق في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض.