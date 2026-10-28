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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
رنا عصمت

يعد السلمون المشوي من الخيارات الغذائية التي تحظى باهتمام خبراء التغذية، نظرًا لاحتوائه على البروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والعديد من وظائف الجسم.

ووفقًا لموقع (NHS)،  الأسماك الدهنية، ومنها السلمون والسردين، تُعد مصدرًا مهمًا لأحماض أوميجا 3، كما توفر الأسماك مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته.

السلمون المشوي بالصويا صوص للرجيم

فوائد السلمون المشوي

يحتوي السلمون على البروتين الذي يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، كما يساهم في الشعور بالشبع، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن.

وتساعد أحماض أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية على دعم صحة القلب، بينما يوفر السلمون أيضًا فيتامين B12، الذي يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على الوظائف الطبيعية للجهاز العصبي.

ويُفضل تحضير السلمون في الفرن أو على الشواية بدلًا من قليه بكميات كبيرة من الزيت، إذ يساعد ذلك على التحكم في كمية الدهون المضافة إلى الوجبة.

طريقة تحضير السلمون في المنزل

 

يمكن تتبيل شرائح السلمون بزيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والأعشاب المفضلة، ثم وضعها في فرن ساخن لمدة تتراوح عادة بين 10 و15 دقيقة، بحسب سُمك الشرائح، حتى ينضج السمك جيدًا.

ويمكن تقديمه مع الخضراوات المطهوة على البخار أو السلطة والأرز، للحصول على وجبة متكاملة ومتنوعة العناصر الغذائية.

وينصح خبراء التغذية بتناول الأسماك ضمن نظام غذائي متوازن، مع التنويع في مصادر البروتين وعدم الاعتماد على نوع واحد من الطعام.

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