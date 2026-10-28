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حفيد عبدالناصر: ثروات أفريقيا تجعلها محط أطماع دولية.. والعلم والتكنولوجيا يؤهلانها للريادة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حفيد عبدالناصر: ثروات أفريقيا تجعلها محط أطماع دولية.. والعلم والتكنولوجيا يؤهلانها للريادة

حفيد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
حفيد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
محمد كمال

قال جمال عبدالناصر، حفيد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن استقلال أفريقيا كان من أولويات الرئيس الراحل، مؤكدًا أن عبدالناصر عاش ومات مدافعًا عن استقلال مصر، باعتبارها جزءًا من القارة الأفريقية.

العلم والتكنولوجيا يؤهلان أفريقيا للريادة

وأضاف جمال عبدالناصر، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، أن أفريقيا كانت أحد المحاور الأساسية لثورة يوليو، وأن تحقيق استقلال دول القارة مثل أولوية لدى الرئيس الراحل.

وأشار إلى أن أفريقيا تمتلك اليوم من العلم والتكنولوجيا والتاريخ ما يؤهلها للريادة في العديد من المجالات، لافتًا إلى أن المقومات التي تتمتع بها القارة تتيح لها فرصًا واسعة لتحقيق التقدم والتنمية.

وأوضح حفيد الرئيس الراحل أن القارة الأفريقية تواجه مؤامرات وأطماعًا بسبب ما تمتلكه من ثروات طبيعية وموارد لم تُستغل بالكامل، مشيرًا إلى أن تراجع الموارد التي يعاني منها العالم يدفع أطرافًا دولية إلى النظر إلى أفريقيا باعتبارها مصدرًا مهمًا للثروات.

وشدد على أهمية إدراك قيمة ما تمتلكه القارة من إمكانات وموارد، بما يدعم قدرتها على تحقيق التنمية والاستفادة من ثرواتها، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

أفريقيا جمال عبدالناصر استقلال القارة الثروات الأفريقية

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