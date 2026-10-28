القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

دخل نادر السيد نجم الزمالك السابق في أزمة بسبب مستحقات اللاعب الغاني أتشيبونج لاعب الزمالك السابق بعد تحقيقات النيابة العامة.

وتعود الواقعة إلى وقت تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب الغاني "أتشيبونج" وقت تولي الكابتن هشام ابراهيم مسئولية لجنة التعاقدات، وبعدها انهى اللاعب تعاقده وهرب إلى خارج البلاد ثم أقام دعوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مطالبا النادي بمستحقاته.

وتطورت الأحداث ولدى وصول إخطار الاتحاد الدولي للنادي، تعهد نادر السيد بإنهاء القضية باعتباره وكيلا عن اللاعب الغاني، وحصل بمقتضى الاتفاق على 100 ألف دولار مقابل التوسط بين النادي واللاعب لسحب شكواه، إلا أن الأحداث تطورت إلى الأسوأ حسب كلام المصدر.

اللاعب الغاني أحرج نادي الزمالك وورط نادر السيد

وكشف مصدر أن اللاعب الغاني خرج بتصريحات نافيا تفويض أحدا للتحدث بإسمه أو التفاوض على مستحقاته مشيرا إلى أن نادر السيد ليس وكيلا عنه ولن يتنازل عن شكواه قبل الحصول على مستحقاته كاملة.

وعلى ضوء تحقيقات نيابة الأموال العامة في واقعة إهدار المال العام داخل نادي الزمالك، قدمت الإدارة القانونية مجموعة من المستندات التي أشارت من بينها إلى صرف النادي مبلغ 100 ألف دولار للكابتن نادر السيد لتسوية الأزمة وديا لكن لم يحدث.

نجل الكابتن نادر السيد تعهد بسداد المبلغ لخروج والده

وبناء على إذن من نيابة الأموال العامة، تم ضبط واحتجاز الكابتن نادر السيد على ذمة التحقيقات، وخلالها تعهد برد المبلغ وهو ما بقوم به نجله لإنهاء إجراءات الإفراج عن والده.

إنهاء أزمة نادر السيد

كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن تطور جديد في أزمة نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، المتعلقة بالمبلغ المالي الخاص بتسوية مستحقات الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب الفريق الأبيض السابق، مؤكدًا إيداع 100 ألف دولار في خزينة النادي تمهيدًا لإنهاء الأزمة.