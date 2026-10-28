وفاة النجمة العالمية سوزان سانت جيمس عن عمر ناهز 80 عاما

توفيت النجمة الأمريكية سوزان سانت جيمس عن عمر ناهز 80 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة بارزة في الدراما التلفزيونية الأمريكية، من خلال مجموعة من الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا، أبرزها مسلسلا «McMillan & Wife» و«Kate & Allie»، لتطوي برحيلها صفحة من تاريخ التلفزيون الأمريكي.

وذكرت مجلة «People»، نقلا عن مدير أعمال الفنانة الراحلة، أنها توفيت يوم الاثنين 26 أكتوبر، بعد تشخيص إصابتها بسرطان البنكرياس.

ونعت عائلة سوزان سانت جيمس الراحلة بكلمات مؤثرة، استحضرت خلالها جوانب من شخصيتها الإنسانية وحرصها على التواصل مع الآخرين، وقالت في بيان للمجلة: «لم تكن تعتبر أحدا غريبا عنها؛ فكل شخص تلتقيه كان يصبح في تلك اللحظة أهم شخص في المكان، سواء كان زميلا لها في مجلس إدارة أو موظفا في متجر أحذية، حيث كان هؤلاء الأشخاص يغادرون غالبا وهم يعرفون قصة حياتها بالكامل».

من هي سوزان سانت جيمس

ولدت سوزان سانت جيمس، واسمها الأصلي سوزان جين ميلر، في 14 أغسطس 1946، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال عرض الأزياء، قبل أن تتجه إلى التمثيل، وتشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية خلال ستينيات القرن الماضي، لتبدأ تدريجيا في ترسيخ مكانتها على الشاشة.

وحققت شهرة واسعة من خلال تجسيد شخصية سالي ماكميلان في مسلسل الجريمة «McMillan & Wife»، الذي شاركت في بطولته أمام روك هدسون خلال الفترة من 1971 إلى 1976، كما واصلت نجاحها من خلال المسلسل الكوميدي «Kate & Allie»، الذي عرض بين عامي 1984 و1989، وقدمت فيه شخصية كيت ماكاردل أمام جين كيرتن.

وخلال مشوارها الفني، حصلت سانت جيمس على جائزة إيمي عام 1969 عن دورها في مسلسل «The Name of the Game»، كما نالت عدة ترشيحات أخرى للجائزة تقديرا لأدائها في الأعمال التلفزيونية.