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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات صورة طفلين يفترشان الرصيف في البحيرة

الطفلين
الطفلين
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور طفلين يفترشان الرصيف وينامان بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، أمكن تحديد هوية الطفلين الظاهرين بالصورة، وتبين أنهما يبلغان من العمر 14 و12 عامًا، ومقيمان بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وأوضحت التحريات أن الطفلين تواجدا بمدينة دمنهور منذ يوم 25 من الشهر الجاري، وكانا يستجديان المارة، في ظل معاناتهما من التفكك الأسري.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رعاية الطفلين وتوفير أوجه الدعم المناسبة لهما.

لأجهزة الأمنية البحيرة محافظة البحيرة

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