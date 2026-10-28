رئيس الطاقة الذرية يبرئ ساحة إيران أمام مجلس الأمن: لا حركة بمنشآتها النووية

صرح رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بأنه لا توجد أي مؤشرات على محاولة إيران إصلاح أو إعادة بناء منشآتها النووية التي تضررت جراء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية هذا العام أو العام الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة إلى شن الحرب على إيران في 28 فبراير هو حرمان طهران من القدرة على تطوير أسلحة نووية، رغم إصراره على أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية في يونيو 2025 "قضت" على البرنامج النووي الإيراني.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حثّ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إيران على السماح للمفتشين بالوصول إلى جميع المواقع النووية، بما في ذلك تلك التي تضررت في الهجمات العسكرية.

ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من حالة مخزون إيران من اليورانيوم شبه الصالح للاستخدام في الأسلحة النووية منذ أن قصفت الولايات المتحدة مواقعها العام الماضي.

لا نشاط نووي إيراني

مع ذلك، صرّح جروسي قائلاً: "منذ يونيو2025، لم نرصد أي نشاط لإصلاح أو إعادة بناء أي من المنشآت التي تضررت في الهجمات العسكرية التي وقعت عامي 2025 و2026".

وقد قلّل ترامب باستمرار من شأن الأثر الاقتصادي للحرب مع إيران، التي برزت كعبء على الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأسبوع المقبل، وزعم أن ارتفاع أسعار الوقود يستحق الدفع لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي. إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن لدى البلاد مخزوناً من اليورانيوم يبلغ 440.9 كيلوجراماً (972 رطلاً) مخصباً بنسبة تصل إلى 60%، وهي خطوة تقنية قصيرة تفصلها عن مستويات التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة النووية بنسبة 90%.

وقد دعت البحرين والدنمارك ولاتفيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى اجتماع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بعد أن أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن لعدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.

حاولت روسيا والصين، حليفتا إيران، دون جدوى منع الاجتماع.

وبموجب هذه الالتزامات، التي تُعد جزءًا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران مُلزمة قانونًا بالإفصاح عن جميع المواد والأنشطة النووية، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق من عدم تحويل أي منها عن الاستخدامات السلمية.