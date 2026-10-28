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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول: الوسطاء القطريون قدموا لإيران اتفاقاً جديداً لإنهاء الحرب

قطر
قطر
محمد على

قدم الوسطاء القطريون لإيران مسودة اتفاق جديدة يوم الأحد الماضي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

 ومن المتوقع أن ترسل طهران رداً على المسودة بحلول نهاية الأسبوع، حسبما قال مسئول مطلع على المفاوضات اليوم، الأربعاء.

المسودة الجديدة

وقال المسئول إن المسودة الجديدة التي تدرسها إيران تحدد جدولاً زمنياً مدته سبعة أيام لمعالجة مخاوف كل من طهران وواشنطن، وتضع خطوات يومية لبناء الثقة يجب على كل جانب اتخاذها.

وأضاف المسئول أن الجدول الزمني قد يبدأ في أوائل الأسبوع المقبل، وأن عدة دول ستعمل كضامنين للاتفاق.

قادت قطر، إلى جانب باكستان، جهود الوساطة لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير. 

وقد أدى هذا الصراع إلى تعطيل حركة الشحن العالمية وإمدادات النفط، وامتدت آثاره إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وقال مسئول مطلع على المفاوضات إن هناك مخاوف قبل اجتماع يوم الأحد في طهران من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض انتخابات عامة للفوز بولاية أخرى، قد يستأنف الهجمات على إيران هذا الأسبوع.

يوم الجمعة، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضرب إيران مرة أخرى، بينما صرح مسئولون أمنيون إيرانيون بأن طهران وضعت خططاً مفصلة لمهاجمة الكابلات البحرية في الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما.

ساهمت جهود الوساطة السابقة في التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت في يونيو، لكن الاتفاق سرعان ما انهار.

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