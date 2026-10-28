بنك "يو بي إس" السويسري يحقق أرباحًا بقيمة 2.69 مليار دولار ويسرّع برنامج إعادة شراء الأسهم

أعلن بنك يو بي إس، أكبر بنك في سويسرا، اليوم الأربعاء، تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثالث جاءت متوافقة تقريبًا مع التوقعات، بالتزامن مع تسريع برنامج إعادة شراء الأسهم، رغم استمرار المخاوف بشأن متطلبات رأس المال المصرفي الجديدة التي تناقشها السلطات السويسرية.

وبلغ صافي أرباح البنك 2.69 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 8% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات بلغ 2.71 مليار دولار، وفقًا لتقديرات جمعتها الشركة من المحللين.

وأشار محللون لدى بنك فونتوبل الاستثماري السويسري إلى أن الأرباح قبل الضرائب، بعد استبعاد بعض البنود، لم تتجاوز التوقعات للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وأعاد يو بي إس شراء أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، ويعتزم استكمال برنامج إعادة الشراء البالغ 3 مليارات دولار بحلول فبراير، بدلًا من الموعد السابق المستهدف في منتصف عام 2027.

وكان البنك قد ربط حجم عمليات إعادة شراء الأسهم وسرعتها بنتائج مراجعة القواعد المصرفية السويسرية، التي جاءت عقب انهيار بنك كريدي سويس في عام 2023 واستحواذ يو بي إس عليه بصورة طارئة بدعم من الدولة.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، اوضح يو بي إس ان معنويات المستثمرين لا تزال حذرة بسبب التقلبات الاقتصادية الكلية والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي.

وتعلن مجموعة من البنوك الأوروبية نتائجها المالية هذا الأسبوع، من بينها دويتشه بنك وبي إن بي باريبا، وسط متابعة المستثمرين لقدرتها على الحفاظ على مستويات الأرباح القياسية التي سجلتها مؤخرًا.

وكان بنك إتش إس بي سي قد أثار مخاوف في القطاع يوم الثلاثاء، بعدما جاءت وتيرة نمو إيراداته دون توقعات المستثمرين، ما دفع أسهمه إلى الهبوط وألقى بظلاله على أسهم البنوك الأوروبية.

واستفاد أداء يو بي إس من استقطاب أصول جديدة صافية بقيمة 55 مليار دولار في قطاع إدارة الثروات العالمية، مدفوعة بتدفقات بلغت 18 مليار دولار في آسيا و17 مليار دولار في الأمريكتين.

كما تحسنت ربحية أعمال البنك في الأمريكتين، إذ ارتفع هامش الربح قبل الضرائب بأكثر من نقطتين مئويتين، وفقًا للبنك.

وأضاف يو بي إس أن عملية دمج بنك كريدي سويس، منافسه السابق، تسير وفق الخطة ومن المتوقع استكمالها بنهاية العام؛ كما رفع البنك توقعاته لإجمالي وفورات التكاليف المتراكمة بحلول نهاية عام 2026 إلى نحو 13.7 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ نحو 13.5 مليار دولار.

وانخفض عدد العاملين بنحو 1,500 موظف بدوام كامل خلال الربع، مع استمرار تقدم عملية الدمج.

وأوضح البنك أن موظفيه يستخدمون أكثر من 12,700 وكيل ذكاء اصطناعي شخصي، وأنه يواصل الاستثمار في هذه التكنولوجيا.

وتراجعت نسبة التكاليف إلى الدخل لدى البنك إلى 72.3% بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ77% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتخضع القواعد الجديدة لرأس المال المفروضة على يو بي إس حاليًا للنقاش داخل لجنة برلمانية سويسرية، ومن المتوقع أن تُعرض على المجلس الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، في ديسمبر. وكان مجلس الولايات، الغرفة العليا، قد اقترح الشهر الماضي قواعد وصفها البنك بأنها غير مقبولة.

وحذر رئيس مجلس إدارة يو بي إس من أن البنك سيضطر إلى دراسة مستقبله في سويسرا بعناية إذا جاءت متطلبات رأس المال شديدة الصرامة، فيما دعا بعض المساهمين إلى نقل البنك خارج البلاد.

واضاف البنك في عرض نتائجه إنه يأمل في التوصل إلى حل برلماني يدعم الاستقرار المالي لسويسرا، من دون فرض تكاليف مفرطة على مساهمي يو بي إس وعملائه وموظفيه.

وأكد البنك التزامه الاستراتيجي بنموذج أعمال متنوع، وبالحفاظ على انتشاره العالمي والإقليمي.