برعاية الإمام الأكبر.. الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي «آل عبد النعيم» و«آل عبد العزيز» بسوهاج | صور

شهدت قرية الخزندارية بمركز طهطا في محافظة سوهاج، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة أ.د عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العليا للمصالحات، إتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي «آل عبد النعيم» و«آل عبد العزيز»، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وممثلين عن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وحشد غفير من أهالي القرية والمراكز المجاورة.

وخلال كلمته، بعث فضيلة الدكتور عباس شومان تحيات فضيلة الإمام الأكبر لأهالي العائلتين، مؤكدا أن الإصلاح بين الناس فريضة شرعية ومسؤولية مجتمعية تسهم في صون الدماء وحفظ الأنفس التي عظّم الله حرمتها، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾، وموضحًا أن مواجهة ظاهرة الثأر تتطلب ترسيخ الوعي المجتمعي بالاحتكام إلى الشرع والقانون وتغليب قيم العفو والصفح؛ لكون قوة الأوطان تنبع من تماسك أبنائها وتآلف قلوبهم.

واختُتمت مراسم الصلح بقراءة الفاتحة وتبادل المصافحة والعناق بين أبناء العائلتين، معلنين طَيَّ صفحة الخلاف نهائيًّا وعودة المودة واللُّحمة المجتمعية بين الأسرتين، في خطوة تأتي تجسيدًا للدور المجتمعي الرائد الذي يضطلع به الأزهر الشريف ولجنة المصالحات التابعة له لنزع فتيل الفتن وإرساء ركائز السلم الأهلي والاستقرار في ربوع محافظات الصعيد كافة.