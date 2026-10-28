قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الأهلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. جدول دور المجموعات
رئيس برشلونة يستقبل رئيس مصر للطيران بملعب كامب نو ويشيد بالشراكة مع الناقل الوطني
الحكومة تقرر استمرار تقديم المخاطبين بقانون الإيجار القديم للحصول علي سكن
وزير الخارجية الفرنسي: الانتخابات الإسرائيلية لن تثنينا عن قضية حل الدولتين
قرعة الكونفدرالية بالكامل.. الأهلي في اختبار مغربي ومواجهات عربية مشتعلة بالمجموعات
مفاجأة في أسعار السلع اليوم.. زيت الذرة يتراجع 7 جنيهات والفول يرتفع لأعلى سعر
في عيدها الـ53.. محافظ السويس يستقبل نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة
برعاية الإمام الأكبر.. الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي «آل عبد النعيم» و«آل عبد العزيز» بسوهاج | صور
بوتين: إنتاج دول بريكس خلال 5 سنوات تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
بوتين : 40 دولة مستعدة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي بـ إفريقيا
وظائف مترو الإسكندرية 2026| تعرف على الشروط وطريقة التقديم
وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

برعاية الإمام الأكبر.. الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي «آل عبد النعيم» و«آل عبد العزيز» بسوهاج | صور

جانب من المصالحة
جانب من المصالحة
عبد الرحمن محمد

شهدت قرية الخزندارية بمركز طهطا في محافظة سوهاج، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة أ.د عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العليا للمصالحات، إتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي «آل عبد النعيم» و«آل عبد العزيز»، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وممثلين عن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وحشد غفير من أهالي القرية والمراكز المجاورة.

وخلال كلمته، بعث فضيلة الدكتور عباس شومان تحيات فضيلة الإمام الأكبر لأهالي العائلتين، مؤكدا أن الإصلاح بين الناس فريضة شرعية ومسؤولية مجتمعية تسهم في صون الدماء وحفظ الأنفس التي عظّم الله حرمتها، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾، وموضحًا أن مواجهة ظاهرة الثأر تتطلب ترسيخ الوعي المجتمعي بالاحتكام إلى الشرع والقانون وتغليب قيم العفو والصفح؛ لكون قوة الأوطان تنبع من تماسك أبنائها وتآلف قلوبهم.

واختُتمت مراسم الصلح بقراءة الفاتحة وتبادل المصافحة والعناق بين أبناء العائلتين، معلنين طَيَّ صفحة الخلاف نهائيًّا وعودة المودة واللُّحمة المجتمعية بين الأسرتين، في خطوة تأتي تجسيدًا للدور المجتمعي الرائد الذي يضطلع به الأزهر الشريف ولجنة المصالحات التابعة له لنزع فتيل الفتن وإرساء ركائز السلم الأهلي والاستقرار في ربوع محافظات الصعيد كافة.

الأزهر خصومة ثأرية الإمام الأكبر عباس شومان قرية الخزندارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها.. كيف تستيقظ لصلاة الفجر يوميًا؟.. هل قراءة سورة البقرة والملك في اليوم تكفي؟

الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل وفد جمعية الإرشاد الإسلامية المركزية بإندونيسيا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي

وكيل الأزهر يستقبل وفد جمعية الإرشاد الإسلامية بإندونيسيا لتعزيز التعاون العلمي والدعوي

المعاهد الأزهرية

لسد العجز.. الأزهر يستعين بالوعاظ وأئمة الأوقاف للعمل محفظين للقرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية

بالصور

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد