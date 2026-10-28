لسد العجز.. الأزهر يستعين بالوعاظ وأئمة الأوقاف للعمل محفظين للقرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية

أكد مصدر بالأزهر الشريف أن قطاع المعاهد الأزهرية أرسل منشورًا إلى جميع المناطق الأزهرية بشأن الاستعانة بالوعاظ وأئمة وزارة الأوقاف لسد العجز في محفظي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية، خلال العام الدراسي 2026/2027.

الاستعانة بوعاظ وأئمة الأوقاف لسد العجز في محفظي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية

وأضاف المصدر، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن المنشور تضمن الموافقة على الاستعانة بالسادة الوعاظ وأئمة الأوقاف لسد العجز في محفظي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية، أسوة بما كان معمولًا به خلال الفترات السابقة، ووفقًا للضوابط المعمول بها سابقًا.

وجاء في نص المنشور: «بناءً على موافقة السلطة المختصة على الاستعانة بالسادة الوعاظ والسادة أئمة الأوقاف لسد العجز كمحفظين للقرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي المالي 2026/2027، أسوة بما كان معمولًا به قبل ذلك، ووفقًا للضوابط السابقة، لذا يرجى سرعة سد العجز بمعاهد المنطقة في ضوء تلك الموافقة وبنفس الضوابط السابقة».

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للمنشور، على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد العجز في معاهد المناطق الأزهرية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للاستعانة بالوعاظ وأئمة الأوقاف.