وكيل الأزهر يستقبل وفد جمعية الإرشاد الإسلامية بإندونيسيا لتعزيز التعاون العلمي والدعوي

استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، وفد جمعية الإرشاد الإسلامية المركزية بإندونيسيا، برئاسة مصري عبد القدير، نائب رئيس الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالين العلمي والدعوي.

الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل وفد جمعية الإرشاد الإسلامية المركزية بإندونيسيا

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، يحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية حول العالم، وتقديم الدعم العلمي والدعوي الذي يسهم في نشر المنهج الأزهري الوسطي.

وأشار إلى أن أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ تفتح أبوابها لتدريب الأئمة والوعاظ من مختلف دول العالم، من خلال برامج متخصصة تستهدف إعداد الداعية المعاصر، وتنمية مهاراته العلمية والدعوية، وتأهيله للتعامل مع قضايا المجتمع وتحدياته الفكرية.

من جانبه، استعرض مصري عبد القدير، جهود الجمعية في مجال التعليم والدعوة، موضحًا أنها تشرف على 80 مدرسة حاصلة على اعتماد الجودة، وتُدرِّس مناهج الأزهر الشريف في 80 مدينة إندونيسية، مؤكدا تطلعهم إلى توسيع آفاق التعاون مع الأزهر، والاستعانة بمزيد من علمائه في مجالي التعليم والدعوة، والعمل على إبرام بروتوكول تعاون يتيح تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين.