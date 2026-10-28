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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدث الخارجية: مدير وكالة "الطاقة الذرية" يشيد بدور الرئيس السيسي المحوري في إعادة التواصل ين الوكالة وطهران

متحدث الخارجية: مدير وكالة "الطاقة الذرية" يشيد بدور الرئيس السيسي المحوري في إعادة التواصل ين الوكالة وطهران
متحدث الخارجية: مدير وكالة "الطاقة الذرية" يشيد بدور الرئيس السيسي المحوري في إعادة التواصل ين الوكالة وطهران
أ ش أ

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والهجرة والشؤون المصريين في الخارج السفير نادر زكي، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أشاد خلال كلمته، أمس، أمام مجلس الأمن، بالدور المحوري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل إلى اتفاق القاهرة في 9 سبتمبر 2025 بين الوكالة وإيران، مُشيدا بدور (القاهرة) في إعادة التواصل ين الوكالة وطهران.

وقال متحدث الخارجية - في تصريح له اليوم الأربعاء - إن المدير العام ثمن تقديم مصر لمساعدة لا غنى عنها لإعادة التواصل بين الوكالة وطهران، مُثمنا الدور المصري الفاعل والجهود الدبلوماسية التي أسهمت في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الانخراط بين الجانبين، واصفاً المساعدة التي قدمتها مصر بأنها لا غنى عنها في تيسير التوصل إلى الاتفاق.

وأشار إلى أن المدير العام أكد أن اتفاق القاهرة يمثل خطوة مهمة وأساساً لأي اتفاق مستقبلي بشأن الملف النووي الإيراني؛ لأنه يوفر نهجا عمليا لمعالجة الشواغل المرتبطة بالوضع الأمني الإيراني، مشدداً على أن الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من الأنشطة النووية في إيران لا بديل له، لافتا إلى أن إعادة تفعيل اتفاق القاهرة تفتح الباب لمعالجة ملف المنشآت النووية الإيرانية المتضررة والمواد النووية المرتبطة بها.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والهجرة والشؤون المصريين في الخارج السفير نادر زكي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مجلس الأمن الرئيس عبد الفتاح السيسي

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