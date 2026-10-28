روسيا تعزز شراكتها مع أفريقيا في الصحة والتعليم وتأهيل الشباب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا، من خلال تطوير أنظمة الرعاية الطبية والاستجابة للأوبئة، وتكثيف الجهود لمواجهة الأمراض المعدية، وفي مقدمتها إيبولا.

وأشار خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، إلى ارتفاع عدد الطلاب الأفارقة الدارسين في روسيا إلى نحو 40 ألف طالب، إلى جانب تقديم منح دراسية لآلاف الطلاب، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في الجانبين.

وقال إن الشراكة تشمل مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، فضلًا عن وجود أكثر من 50 مركزًا لتعليم اللغة الروسية في دول أفريقية، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل الشبابي لضمان استمرار التعاون الروسي الأفريقي.