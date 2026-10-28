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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بوتين: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إفريقيا لـ 50 مليار دولار

الروسي فلاديمير بوتين
الروسي فلاديمير بوتين
احمد شريف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن بلاده تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال المستقبل القريب، داعيًا إلى توسيع الشراكات الاستثمارية وإطلاق مشروعات جديدة في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية.

وقال بوتين، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية في تغطية خاصة لموقع صدى البلد ، إن التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 27 مليار دولار، مقارنة بنحو 17 مليار دولار في عام 2019، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لزيادة هذه المعدلات كما ثمّن ما وصفه بالموقف المبدئي والثابت للدول الأفريقية تجاه التعاون مع موسكو.

استثمارات في القطاعات الإنتاجية
وأوضح الرئيس الروسي، أن الشركات الروسية العاملة في أفريقيا تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول القارة، مشيرًا إلى أهمية تدشين مشروعات في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة، مع توظيف التقنيات الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات.

ووضع بوتين استكشاف المعادن واستخراجها ضمن المسارات المهمة للتعاون، موضحًا أن هذا القطاع يمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل في عدد من الدول الأفريقية، وأن الشركات الروسية تمتلك خبرات طويلة في العمل مع شركائها بالقارة وتواصل تنفيذ مشروعات مشتركة.

لا نتبع مناهج استعمارية جديدة
وشدد بوتين على أن الشركات الروسية لا تتبع، بحسب تعبيره، «مناهج استعمارية جديدة»، مشيرًا إلى مشاركتها في معالجة المواد الخام داخل الدول الأفريقية، واتباع نهج قائم على المسؤولية الاجتماعية في التعاون.

وأضاف أن هذا النهج يشمل الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم وحماية البيئة، إلى جانب النشاط الاستثماري، بما يدعم الشراكة الاقتصادية بين روسيا والدول الأفريقية.

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