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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات؟

ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
أسماء عبد الحفيظ

تقع كثير من السيدات في خطأ ترك الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات بعد انتهاء دورة الغسيل، سواء بسبب الانشغال بأعمال المنزل أو نسيان موعد انتهاء البرنامج.

 ورغم أن الملابس تبدو نظيفة بعد الغسيل، فإن بقائها داخل حلة الغسالة وهي رطبة قد يؤدي إلى ظهور رائحة غير مستحبة، خاصة في الأجواء الحارة أو عند إغلاق باب الغسالة لفترة طويلة.

ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات؟

الغسالة 

فماذا يحدث للملابس عند تركها مبللة داخل الغسالة؟ ومتى تحتاج إلى إعادة غسلها قبل نشرها؟

1. ظهور رائحة كريهة في الملابس

من أبرز المشكلات التي قد تظهر عند ترك الملابس المبللة داخل الغسالة لفترة طويلة، انبعاث رائحة تشبه العفن أو الرطوبة، حتى لو استُخدم مسحوق غسيل جيد.

ويرجع ذلك إلى أن البيئة الرطبة تساعد على نمو بعض الكائنات الدقيقة، خاصة مع وجود بقايا العرق والأوساخ والمنظفات داخل الأقمشة أو حلة الغسالة. وقد تصبح الرائحة أكثر وضوحًا عند إخراج الملابس أو بعد جفافها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

2. زيادة فرص نمو العفن والكائنات الدقيقة

لا يعني ترك الملابس داخل الغسالة لبضع ساعات أن العفن سيظهر حتمًا، لكن استمرار الرطوبة لفترة طويلة، خصوصًا في مكان دافئ وضعيف التهوية، قد يزيد فرص نمو بعض الفطريات والكائنات الدقيقة.

وتزداد احتمالات المشكلة عند تكرار ترك الملابس المبللة طوال الليل أو لفترات ممتدة، كما قد تتراكم الرطوبة وبقايا المنظفات داخل الحلة والجلدة المطاطية في الغسالات ذات الباب الأمامي.

3. هل تتلف الملابس بسبب بقائها مبللة؟

ترك الملابس داخل الغسالة لساعات قليلة لا يؤدي عادةً إلى تلفها مباشرة، لكن تكرار بقائها رطبة لفترات طويلة قد يسبب مشكلات، منها ثبات الروائح غير المرغوبة وصعوبة التخلص منها، خاصة في الأقمشة السميكة التي تحتفظ بالماء لفترة أطول.

أما الملابس الحساسة أو التي تحتاج إلى عناية خاصة، فمن الأفضل إخراجها بعد انتهاء الغسيل واتباع تعليمات العناية المدونة على الملصق لتجنب الرطوبة الممتدة أو التجاعيد الزائدة.

4. هل تصبح الغسالة نفسها مصدرًا للرائحة؟

قد تسهم الرطوبة المستمرة مع بقايا المنظفات والأوساخ في ظهور رائحة داخل الغسالة، خصوصًا إذا كان بابها مغلقًا باستمرار أو لم تُنظف الجلدة المطاطية ودرج المسحوق بانتظام.

ولذلك، فإن ترك الملابس المبللة داخل الغسالة بصورة متكررة لا يؤثر في رائحة الملابس وحدها، بل قد يجعل تنظيف الغسالة نفسها ضروريًا بصورة أكبر.

5. ماذا تفعلين إذا نسيتِ الملابس داخل الغسالة؟

إذا تذكرتِ الملابس بعد مرور عدة ساعات، فلا داعي للقلق أو استخدام كميات كبيرة من المنظفات بصورة عشوائية. اتبعي الخطوات التالية:

افحصي رائحة الملابس: إذا كانت رائحتها طبيعية، أخرجيها وانشريها فورًا في مكان جيد التهوية.

أعيدي الغسيل عند الحاجة: إذا ظهرت رائحة رطوبة أو عفن، أعيدي غسل الملابس باستخدام المنظف المناسب لنوع القماش، مع الالتزام بتعليمات الغسيل.

جففي الملابس جيدًا: لا تتركيها متكدسة بعد الغسيل، لأن تلاصق القطع يبطئ الجفاف.

نظفي الغسالة دوريًا: اهتمي بالجلدة المطاطية ودرج المنظفات، وشغلي دورة تنظيف الحلة وفق تعليمات الشركة المصنعة.

اتركي الباب مواربًا بعد الاستخدام إذا كان ذلك آمنًا: يساعد هذا على تهوية الحلة وتقليل الرطوبة المتبقية.

كم ساعة يمكن ترك الملابس داخل الغسالة؟

لا توجد مدة واحدة تصلح لجميع الحالات؛ فدرجة الحرارة، وتهوية الغسالة، ونوع الأقمشة، ومدى اتساخ الملابس، كلها عوامل تؤثر في ظهور الرائحة. وقد تبدأ الرائحة غير المستحبة في الظهور خلال ساعات في ظروف معينة، بينما لا تظهر بالسرعة نفسها في ظروف أخرى.

لذلك، الأفضل إخراج الملابس بمجرد انتهاء دورة الغسيل، وعدم الاعتماد على عدد محدد من الساعات باعتباره آمنًا دائمًا. وإذا تُركت الملابس طوال الليل وظهرت منها رائحة غير طبيعية، فإعادة غسلها وتجفيفها جيدًا خيار مناسب.

الملابس الملابس المبللة ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات

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