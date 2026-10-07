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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
أسماء عبد الحفيظ

تواجه بعض ربات البيوت مشكلة مزعجة بعد انتهاء دورة الغسيل، وهي أن الملابس لا تخرج بالرائحة المنعشة المتوقعة، رغم استخدام مسحوق جيد ومنظف مناسب. وفي كثير من الأحيان لا تكون المشكلة في مسحوق الغسيل، وإنما في بعض العادات الخاطئة أثناء استخدام الغسالة.

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

وقد تتسبب الرطوبة وبقايا المنظفات وتراكم الأوساخ داخل الغسالة في ظهور روائح غير مرغوبة، ثم انتقالها إلى الملابس أثناء دورة الغسيل، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

استخدام كمية كبيرة من مسحوق الغسيل

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
  • يعتقد البعض أن زيادة كمية مسحوق الغسيل تساعد على الحصول على ملابس أنظف ورائحة أقوى، لكن استخدام كمية أكبر من الموصى بها قد يؤدي إلى تراكم بقايا المنظف داخل الغسالة وعلى الأقمشة.
  • لذلك يُفضل الالتزام بالكمية المحددة على عبوة المنظف، مع مراعاة كمية الملابس ودرجة اتساخها.

ترك الملابس المبللة داخل الغسالة

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب 
  • من أكثر الأخطاء التي تؤثر على رائحة الغسيل ترك الملابس داخل الغسالة بعد انتهاء البرنامج لفترة طويلة.
  • فالملابس المبللة الموجودة في مكان مغلق ودافئ يمكن أن تكتسب رائحة غير محببة، لذلك يُفضل إخراجها فور انتهاء دورة الغسيل ونشرها أو تجفيفها في أسرع وقت.

إغلاق باب الغسالة بعد انتهاء الغسيل

  • إغلاق باب الغسالة مباشرة بعد إخراج الملابس يحبس الرطوبة داخل الحلة، وقد يؤدي مع تكرار الأمر إلى ظهور رائحة غير مرغوبة.
  • لذلك من الأفضل ترك الباب مفتوحًا أو مواربًا لفترة بعد انتهاء الغسيل، حتى تجف الرطوبة الموجودة داخل الحلة.

إهمال تنظيف درج المسحوق

  • درج مسحوق الغسيل من الأماكن التي قد تتراكم فيها بقايا المنظفات ومنعم الأقمشة، خاصة مع الاستخدام المستمر.
  • ولهذا يُنصح بتنظيف الدرج بصورة دورية وإزالة أي رواسب موجودة بداخله، مع تجفيفه جيدًا قبل إعادته إلى الغسالة.

نسيان تنظيف الجوان المطاطي والفلتر

  • في الغسالات ذات الباب الأمامي، يمكن أن تتجمع المياه وبقايا الأوساخ داخل الجوان المطاطي المحيط بالباب، كما يمكن أن تتراكم الأوساخ والوبر داخل الفلتر.
  • وقد يؤدي إهمال تنظيف هذه الأجزاء إلى ظهور رائحة غير محببة، لذلك يجب تنظيفها وتجفيفها بانتظام وفق تعليمات الشركة المصنعة للغسالة.

ماذا تفعلين إذا استمرت رائحة الغسيل؟

  • إذا استمرت الرائحة رغم تنظيف الغسالة واتباع طريقة الاستخدام الصحيحة، فمن الأفضل مراجعة دليل الجهاز لمعرفة طريقة تشغيل دورة تنظيف الحلة، إذا كانت الغسالة مزودة بهذه الخاصية.
  • كما يجب تجنب خلط مواد التنظيف المختلفة معًا، لأن بعض المواد قد تتفاعل مع بعضها وتنتج أبخرة ضارة.
  • وفي حال استمرار المشكلة بشكل واضح، قد يكون من الأفضل الاستعانة بفني متخصص لفحص الغسالة والتأكد من عدم وجود انسداد أو مشكلة فنية.
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ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
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