اليوم.. جنايات بنها تنظر استئناف 6 متهمين في واقعة تصوير شاب بملابس نسائية

تنظر محكمة جنايات بنها، اليوم، استئناف الأحكام الصادرة بحق 6 متهمين في واقعة التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.



وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد قضت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم الرابع، والسجن لمدة 3 سنوات على 3 متهمين آخرين، فيما قضت بالحبس لمدة 3 أشهر على المتهمتين الخامسة والسادسة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين، في 11 فبراير 2026، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه «إسلام محمد» وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه واقتحموه، ثم أجبروه تحت وطأة التهديد على ارتداء ملابس نسائية، واقتادوه أمام أسرته، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.

قرار الإحالة



وأضاف أمر الإحالة أن الواقعة اقترنت بخطف المجني عليه بالقوة والتهديد، واقتياده إلى مسكن المتهمين بعيدًا عن أعين أسرته، مع اشتراك المتهمتين الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.

كما نسبت التحقيقات إلى المتهمين هتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحًا أبيض في وجهه، وقيده آخرون وجردوه من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالًا مخلة على النحو الوارد بأوراق القضية.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين احتجزوا المجني عليه دون سند قانوني، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما أسفر عن إصابته بإصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجًا تجاوز 20 يومًا.

كما وجهت للمتهمين اتهامات بدخول مسكن المجني عليه وذويه بالقوة، فضلًا عن انتهاك حرمة حياته الخاصة، من خلال تصويره داخل مكان خاص دون رضاه، في أوضاع مخلة، باستخدام هاتف محمول، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لأمر الإحالة، تضمنت الاتهامات كذلك حيازة وإحراز أسلحة بيضاء، من بينها «سنجة»، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني.