قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 ألف دولار.. عصام عبدالفتاح يكشف تكلفة طاقم تحكيم مباراة القمة
تنمية سيناء.. الزراعة تستعرض مشروعات دعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة
ماريان جرجس: الدبلوماسية المصرية تنوع الشراكات ولا تستبدل شريكًا بآخر
التحكيم يشعل الأجواء قبل القمة.. سجال ناري بين أبو الدهب والقباني
الزمالك يواجه زد بالشباب في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
توقعات مثيرة من نجوم الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة
من عيد ميلاد الحفيد لمأساة.. الضفادع البشرية تبحث عن جثمان الحاج خليفة بالنيل
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تلك الأمور.. تفاصيل
بعد 3 سنوات.. كيف غيرت أحداث 7 أكتوبر مسار القضية الفلسطينية؟
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 57.35 مليار دولار في سبتمبر الماضي
مدبولي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية
حريق يوقف عمل ثاني أكبر مصفاة نفط في فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. جنايات بنها تنظر استئناف 6 متهمين في واقعة تصوير شاب بملابس نسائية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

تنظر محكمة جنايات بنها، اليوم، استئناف الأحكام الصادرة بحق 6 متهمين في واقعة التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.


وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد قضت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم الرابع، والسجن لمدة 3 سنوات على 3 متهمين آخرين، فيما قضت بالحبس لمدة 3 أشهر على المتهمتين الخامسة والسادسة.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين، في 11 فبراير 2026، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه «إسلام محمد» وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه واقتحموه، ثم أجبروه تحت وطأة التهديد على ارتداء ملابس نسائية، واقتادوه أمام أسرته، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.

قرار الإحالة 


وأضاف أمر الإحالة أن الواقعة اقترنت بخطف المجني عليه بالقوة والتهديد، واقتياده إلى مسكن المتهمين بعيدًا عن أعين أسرته، مع اشتراك المتهمتين الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهمين هتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحًا أبيض في وجهه، وقيده آخرون وجردوه من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالًا مخلة على النحو الوارد بأوراق القضية.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين احتجزوا المجني عليه دون سند قانوني، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما أسفر عن إصابته بإصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجًا تجاوز 20 يومًا.
كما وجهت للمتهمين اتهامات بدخول مسكن المجني عليه وذويه بالقوة، فضلًا عن انتهاك حرمة حياته الخاصة، من خلال تصويره داخل مكان خاص دون رضاه، في أوضاع مخلة، باستخدام هاتف محمول، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لأمر الإحالة، تضمنت الاتهامات كذلك حيازة وإحراز أسلحة بيضاء، من بينها «سنجة»، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني.

القليوبية ميت عاصم بنها واقعة الرقص محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الطاعون الرئوي

الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟

منتخب أنجولا

مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

دبلوماسي روسي: محاولات أوكرانيا التدخل في سوق الاتحاد الأوروبي زراعياً ستعرقل انضمامها للتكتل

"معلومات الطاقة": ارتفاع فواتير زيت التدفئة للأسر الأمريكية 21% هذا الشتاء

"معلومات الطاقة": ارتفاع فواتير زيت التدفئة للأسر الأمريكية 21% هذا الشتاء

أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي على العاصمة كييف

أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي على العاصمة كييف

بالصور

تجمع بين الانوثة و الجرأة.. ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

نسرين أمين تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم

من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم

من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم
من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم
من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد