أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الغربية، في تطور جديد يعكس استمرار التهديدات الصاروخية التي تشهدها المنطقة، وسط تصاعد التوترات العسكرية والأمنية واتساع المخاوف من امتداد الهجمات إلى مزيد من المناطق والمنشآت الحيوية.

وأوضح التحالف، في بيان مقتضب، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الفصائل المسلحة باتجاه المنطقة الغربية، دون أن يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن توقيت عملية الإطلاق أو الموقع الذي جرى فيه اعتراض الصاروخ، وكذلك طبيعة الأضرار المحتملة الناجمة عن الهجوم.

ويأتي هذا التطور؛ في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تفرضها الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن المدنيين والمنشآت المدنية والعسكرية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة باستهداف المناطق المأهولة أو البنية التحتية الحيوية.

وتكتسب المنطقة الغربية أهمية استراتيجية وأمنية، الأمر الذي يجعل أي تهديد صاروخي يستهدفها محل متابعة واسعة، خصوصًا في ظل حساسية الأوضاع الإقليمية وتداخل مسارات التصعيد العسكري في أكثر من جبهة.

ويعكس نجاح عملية الاعتراض، استمرار حالة الاستنفار لدى منظومات الدفاع الجوي، وقدرتها على التعامل مع التهديدات الجوية، في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين المجال الجوي وحماية المنشآت الحيوية من الهجمات المحتملة.

كما يثير استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية مخاوف من اتساع دائرة المواجهة، لا سيما مع احتمالات تحول الهجمات المتبادلة إلى عامل إضافي لزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهديد المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة والإمدادات.