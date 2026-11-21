توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة إلى المائلة للحرارة على أغلب أنحاء البلاد غدا الأحد، مع تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على عدد من الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبا على حلايب وشلاتين.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية - في تصريح اليوم - إن البلاد تشهد غدا الأحد طقسا معتدلا مائلا للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، يكون حارا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت شاكر أن الشبورة المائية من المتوقع أن تتكون اعتبارا من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد جنوبا إلى مناطق من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

ولفتت إلى ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها فرص ضعيفة جدا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، أوضحت أن العظمى والصغرى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية و16 و17 درجة على التوالي، وعلى السواحل الشمالية بين 24 و26 درجة للعظمى و15 و17 درجة للصغرى، فيما تتراوح بشمال الصعيد بين 26 و28 درجة للعظمى و11 و13 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة للعظمى و14 و17 درجة للصغرى.

وأضافت شاكر أن البلاد ستشهد خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الجمعة 27 نوفمبر، طقسا خريفيا معتدلا إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حارا على جنوب الصعيد، ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، تستمر اعتبارا من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الأربعاء 25 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد جنوبا إلى حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وتابعت أن نشاط الرياح قد يؤثر أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة نفسها، أشارت إلى أن العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، والصغرى بين 15 و16 درجة، وعلى السواحل الشمالية تتراوح العظمى بين 22 و23 درجة، والصغرى بين 15 و17 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى بشمال الصعيد تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، والصغرى بين 12 و13 درجة، فيما تتراوح بجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

وناشدت شاكر المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وتوخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية، مع ضرورة متابعة التحديثات والنشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرا للتغيرات السريعة التي قد تطرأ على خرائط الطقس، خاصة خلال فصل الخريف.

م ب / إ س