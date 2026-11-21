أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ركز خلال جولاته الميدانية بمحطات السكك الحديدية على عناصر الأمن والأمان والسلامة، خاصة ما يتعلق بأجهزة التحكم الآلي في تشغيل القطارات وتأمين الرحلات.

عدم إيقاف نظام التحكم الآلي

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفريق كامل الوزير شدد على ضرورة عدم إيقاف نظام التحكم الآلي ATC، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بتشغيله ومحاسبة كل من يخالف التعليمات الخاصة به.

الأنظمة وأعمال الصيانة

وأشار إلى أن متابعة منظومة التشغيل وأجهزة التحكم والإشارات تمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان سلامة الركاب، لافتًا إلى اهتمام الوزير بالتأكد من كفاءة هذه الأنظمة وأعمال الصيانة المرتبطة بها خلال جولاته بمحطات القاهرة وطنطا وسيدي جابر.