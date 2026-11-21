أثنى الإعلامي أحمد موسى على المستشار محمود الشريف، وزير العدل، خلال حديثه عن جولته الميدانية بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعاملين داخل المؤسسات القضائية، والاستماع إلى الشكاوى والمشكلات التي يعرضونها عليه.

تفقد محكمة شمال بنها

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير العدل حرص خلال زيارته إلى مدينة بنها على تفقد محكمة شمال بنها، والتواصل مع الموظفين والاستماع إلى مطالبهم، لافتًا إلى أن العاملين بالمحكمة استقبلوه بالزغاريد خلال جولته.

وأضاف أن المستشار محمود الشريف يتمتع، بحسب وصفه، بالتواضع والبساطة في التعامل، مشيرًا إلى معرفته به منذ أكثر من 30 عامًا، وإلى تقدير عدد من العاملين بالأسرة القضائية لشخصيته وأسلوبه في التعامل.

الاستماع إلى مشكلات المواطنين

وأوضح أحمد موسى أن الجولة شهدت أيضًا الاستماع إلى مشكلات المواطنين، ومن بينها شكوى السيدة التي طالبت بالتدخل لمساعدتها في تنفيذ أحكام قضائية حصلت عليها منذ 12 عامًا.

واختتم الإعلامي حديثه بتوجيه التحية لوزير العدل، مشيدًا باهتمامه بالاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعامل معهم بصورة مباشرة خلال جولاته الميدانية.