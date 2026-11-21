تابع المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة رفع الصرف الصحي بمدينةالمستقبل، والجهود الفنية التي نفذتها فرق الصيانة المتخصصة لإعادة انتظام التشغيل.

رئيس مياه القناة يتابع ميدانيًا إصلاح العطل المفاجئ بمحطة رفع صرف صحي المستقبل

واطمأن المهندس أحمد التراس، خلال متابعته الميدانية على الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة المحطة إلى العمل بصورة منتظمة، موجهًا باستمرار المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة، والتأكد من استقرار أداء المحطة وسرعة التعامل مع أي مستجدات، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن محطة رفع صرف صحي المستقبل تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مدينة المستقبل بالكامل، إلى جانب المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة ومنطقة المجمع الإسلامي، بما يجعلها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الصرف الصحي بالمنطقة.

واكد المهندس أحمد التراس، أن الشركة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والمتابعة الدورية لمحطات الرفع، إلى جانب تكثيف أعمال تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي، وفقًا لخطط العمل المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة المنظومة واستدامة تقديم الخدمة.

وفي هذا السياق، تناشد الشركة المواطنين ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات أو المواد الصلبة داخل بالوعات الصرف، لما تسببه من انسدادات تؤثر على كفاءة الشبكات وانتظام عمل المحطات.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اطلقت حملة، اليوم السبت، لأعمال تطهير بيارات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمحافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك من مواد الترسيب والمخلفات الصلبة، تنفيذا للخطة الدورية الموضوعة للشركة، لرفع كفاءتها التشغيلية والانتاجية، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.