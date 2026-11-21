في أجواء سينمائية مميزة، نظم مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، لقاءً خاصًا مع متطوعي دورته الثانية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تحيي الأمل».

وجاء اللقاء داخل إحدى قاعات السينما، في اختيار يعكس روح المهرجان وحرص إدارته على أن تبدأ رحلة المتطوعين من قلب المكان الذي يجمع عشاق الفن السابع، ويجسد شغفهم المشترك بالسينما.

استعدادات مهرجان بورسعيد

ويأتي اللقاء ضمن استعدادات المهرجان لدورته الجديدة، بهدف تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين المتطوعين، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرات والمشاركة في تنظيم حدث سينمائي وثقافي مميز.

وأكدت إدارة المهرجان أن المتطوعين ليسوا مجرد مشاركين في التنظيم، بل جزء أصيل من عائلة المهرجان وشركاء في صناعة نجاحه، انطلاقًا من إيمانها بأن السينما تجمع الجميع، وبالشباب تحيا الآمال.