شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات النسخة الرابعة من «قمة التعليم التنفيذي» (Executive Education Summit 2026)، التي تنظمها جامعة إسلسكا مصر، بمشاركة عدد من الوزراء وصناع القرار وقادة المؤسسات الاقتصادية والتنموية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الاستثمار في الإنسان وتنمية مهاراته يمثلان أحد أهم محددات تنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التعليم التنفيذي وتعزيز ارتباطها باحتياجات سوق العمل يمثلان ضرورة لإعداد كوادر وقيادات قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحويل المعرفة والخبرات إلى حلول وتطبيقات عملية تدعم نمو الأعمال.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وتطوير برامج تدريبية متخصصة تستجيب لمتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

إعادة تشكيل نماذج الأعمال وأسواق العمل

وأشار إلى أن التحولات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعيد تشكيل نماذج الأعمال وأسواق العمل، وتفرض ضرورة توظيف هذه التقنيات لتعزيز القدرات البشرية ورفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن الاستثمار المستدام أصبح أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في القرارات الاستثمارية العالمية، بما يتيح فرصًا واعدة أمام مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والهيدروجين الأخضر.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدور الذي تقوم به جامعة إسلسكا مصر في تنظيم القمة للعام الرابع على التوالي، باعتبارها منصة تجمع الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، وتوفر مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتنموية.