أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، اليوم، أن الخطوط الجوية السورية ستبدأ تسيير رحلاتها الجوية المنتظمة والمباشرة بين دمشق والقاهرة، بدءًا من الخامس من ديسمبر المقبل، على أن تبدأ في السابع من الشهر ذاته تسيير رحلات مباشرة بين حلب والقاهرة.

وذكرت الهيئة في بيا اليوم أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا ومصر، وتوفير خيارات إضافية للمسافرين، ما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى المطارات السورية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، عبر منصة "إكس"، أن استئناف الرحلات بين البلدين يأتي تنفيذًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب المصري خلال الاجتماعات التي عُقدت في مدينة مونتريال بكندا، والتي تضمنت الاتفاق على التشغيل المتزامن للناقلات السورية والمصرية، في إطار جهود الهيئة لتوسيع شبكة الوجهات وتعزيز حركة النقل الجوي بين الجانبين.

وأشار الحصري إلى أن البرنامج التشغيلي يتضمن أيضًا رحلات داخلية بين دمشق وحلب، ما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين المدينتين وتسهيل حركة المسافرين.

كانت سوريا ومصر قد وقعتا، يوم الثلاثاء الماضي، بروتوكول تعاون في مجال أمن الطيران، على هامش أعمال مؤتمر النقل ‏الجوي السابع والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، ‏في مدينة مونتريال الكندية.