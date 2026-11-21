تعرض الفنان ياسر جلال الى تمزق فى القدم أثناء تصوير دوره فى مسلسل “القناع” وذلك نهاية الأسبوع الماضي.

وعلم موقع صدى البلد أن صناع المسلسل قرروا إيقاف تصوير العمل لحين عودة الفنان ياسر جلال للتصوير حيث تمتد مدة غيابة إلى 7 أيام.

وجاءت إصابة ياسر جلال بتمزق فى القدم اليسرى نتيجة تصوير أحد مشاهد الأكشن،مما تسبب فى إصابته وتحدد عودة بعد حصوله على راحة سلبية لمدة 7 أيام.

قصة مسلسل القناع

وتدور أحداث مسلسل «القناع» في إطار من الغموض والتشويق النفسي، حول طبيب نفسي يستقبل مجموعة من المرضى داخل عيادته، لتبدأ رحلته مع حكايات غريبة عن أحلام متكررة تحمل الكثير من الأسرار والألغاز، لكن سرعان ما تتجاوز هذه الروايات حدود عمله المهني، لتتشابك مع حياته الشخصية، وتضعه في مواجهة سلسلة من الأحداث الغامضة والصراعات المتلاحقة، التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل القناع

ويضم المسلسل نخبة من النجوم هما ياسر جلال وخالد سليم، بسمة، وميرهان حسين، وهيدي كرم، ودعاء حكم، وفاتن سعيد، وميشيل مساك، وتوانا الجوهري، ودعاء حكم والعمل من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي.