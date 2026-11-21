ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة وسط بيرو في منطقة جونين بجبال الأنديز فجر السبت، مما دفع سكان ليما إلى إخلاء منازلهم والنزول إلى الشوارع، وفقا لما أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة عقب الهزة الأرضية، وفقًا للسلطات المحلية.

وبحسب المعهد الجيوفيزيائي في بيرو، فقد ضرب الزلزال، الذي شعر به سكان العاصمة ليما، منطقة جونين الأنديزية على عمق 129 كيلومترًا.

وفي ليما، قام السكان بإخلاء منازلهم، وأظهرت لقطات تلفزيونية نواب البرلمان وهم يغادرون الكونجرس.



وقال فيسنتي كويسب، عضو المجلس المحلي في مقاطعة جونين، التي تبعد حوالي 320 كيلومترًا (200 ميل) شرق ليما، لمحطة الإذاعة المحلية RPP إن السلطات لم تتلق أي تقارير عن أضرار في أعقاب الهزة الأرضية القوية.

وأضاف “لم ترد أي تقارير عن أضرار حتى الآن. هذه هي المرة الأولى التي يُشعر فيها بزلزال بهذه القوة في هذه المنطقة”.

وتضم جونين العديد من عمليات التعدين متوسطة الحجم، بالإضافة إلى منجم توروموتشو المملوك لشركة تشينالكو، وهو أحد أكبر مناجم النحاس في بيرو، وتُعد بيرو ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم، ويُمثل التعدين محركًا رئيسيًا للاقتصاد.

وأعلن نظام الإنذار المبكر من التسونامي الأمريكي عدم وجود أي تهديد بحدوث تسونامي عقب الزلزال.

وتقع بيرو على طول حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة زلزالياً حيث تتسبب حركات الصفائح التكتونية في حدوث زلازل بشكل متكرر.



كولومبيا تشعر بقوة الزلزال



وأفادت وسائل الإعلام الكولومبية أيضاً بشعور السكان بالهزة الأرضية، وفي بوجوتا ومدن أخرى، تم تفعيل الإنذار الزلزالي، مما دفع السكان إلى إخلاء منازلهم وأماكن عملهم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.