يبحث الكثيرون عن طريقة عمل السينابون في المنزل بمكونات بسيطة وتكلفة اقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الحلويات الجاهزة، إذ يمكن تحضير السينابون بعجينة هشة وقطنية وحشوة غنية بالقرفة والسكر، دون الحاجة إلى استخدام كميات كبيرة من الزبدة أو الجبن الكريمي.

وتتميز الوصفة بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في معظم المطابخ، كما يمكن تقديمها كحلوى لذيذة مع الشاي أو القهوة.

مقادير السينابون الاقتصادي

3 أكواب من الدقيق.

كوب من اللبن الدافئ.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

مقادير الحشوة:

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمن المذاب.

مقادير الصوص الاقتصادي:

نصف كوب من اللبن.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من النشا حسب الرغبة.

طريقة عمل السينابون خطوة بخطوة

في البداية، اخلطي اللبن الدافئ مع السكر والخميرة، واتركي الخليط لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة، ثم أضيفي الزيت والفانيليا والدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح تدريجيًا.

اعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية، ثم غطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

بعد ذلك، افردي العجينة على سطح نظيف على شكل مستطيل، وادهنيها بالزيت أو السمن المذاب، ثم وزعي خليط السكر والقرفة بالتساوي على سطحها.

لفي العجينة على شكل رول وقطعيها إلى حلقات متساوية، ثم رصيها في صينية مدهونة بالزيت واتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل إدخالها الفرن.

أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، واتركيها حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا.

طريقة تحضير صوص السينابون بأقل التكاليف

لتحضير الصوص، اخلطي اللبن مع السكر البودرة والفانيليا والنشا، ثم ارفعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كريميًا.

وزعي الصوص على قطع السينابون فور خروجها من الفرن وهي دافئة، ويمكن إضافة القليل من القرفة على الوجه حسب الرغبة.

أسرار نجاح السينابون مثل المحلات

عدم إضافة كمية كبيرة من الدقيق أثناء العجن حتى تظل العجينة طرية وهشة.

ترك العجينة تختمر جيدًا للحصول على قوام قطني.

توزيع الحشوة بالتساوي للحصول على مذاق غني بالقرفة.

عدم ترك السينابون في الفرن فترة طويلة حتى لا يجف.

إضافة الصوص والسينابون دافئ للحصول على مذاق وقوام أفضل.

وبهذه الخطوات يمكن تحضير سينابون منزلي شهي بمكونات اقتصادية، والاستمتاع بحلوى مميزة بتكلفة أقل من شرائها جاهزة.