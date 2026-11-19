كشف الفنان محمد فؤاد عن موقفه من العودة إلى السينما، وتقديم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فؤاد لكاميرا موقع «صدى البلد»- على هامش حضوره عرض فيلمه «أمريكا شيكا بيكا»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي- إنه يتمنى عودة السينما كما من قبل، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لم تكن مشجعة بالشكل الكافي على خوض تجارب جديدة.

وتحدث فؤاد عن سنوات ابتعاده عن التمثيل، مؤكدًا أنه فوجئ بزيادة تقدير الجمهور له ولمشواره الفني رغم غيابه، بقوله: «تاريخي كبر بـ بُعدي عنكم، لقيته بيكبر وبيكبر بجد وبياخد مكانة ما كنتش أحلم بيها».

وأضاف: «لو البعد هيخليني في القيمة والاحترام اللي أنتم شايلينه ليا؛ أنا عندي استعداد أعتزل حالًا دلوقتي».

وأشاد محمد فؤاد بالسيناريست مدحت العدل، الذي وصفه بأنه صاحب فضل كبير في اكتشافه، معربًا عن أمله في التعاون معه سينمائيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأكيد العدل رغبته في عودة فؤاد إلى التمثيل.

كما كشف فؤاد عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان «البيت ساكت»، من كلمات أيمن بهجت قمر.

وطالب الجمهور بدعمه والتواصل مع الشاعر؛ من أجل تقديم أعمال غنائية جديدة، مشيدًا بتعاونهما السابق في أغنيات «شاهدين عليه» و«منه يا ليالي».