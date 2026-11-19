عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لبحث فرص تعظيم الاستفادة من قضبان التسليح المركب فى تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، والدكتور المهندس عبد الحليم يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيرا تك للحلول البيئية".



وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي متابعة لنتائج الزيارة الميدانية التى قام بها مؤخراً إلى المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، والتى شملت تفقد مصنع "تيرا تك للحلول البيئية"، حيث نستهدف بحث سبل التوسع فى إنتاج قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية، وألياف البازلت، باعتبارها بديلاً لحديد التسليح التقليدي، وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع الصناعة، وتعزيز قدراته الإنتاجية، إلى جانب تشجيع مختلف الصناعات القائمة على تطبيق التكنولوجيات الحديثة والابتكار.

من الألياف الزجاجية والبازلت.. مدبولي يوجه بتحديد الاستخدامات المثلى لبديل حديد التسليح في المشروعات الساحلية والعمرانية



ولفت رئيس الوزراء إلى ما نستهدفه من تشجيع الصناعات القائمة على تطبيق التكنولوجيات الحديثة والابتكار، هو الوصول إلى بدائل للمنتجات التقليدية، بنفس الجودة، بتكلفة أقل، منوها فى هذا السياق إلى أن منتجات مصنع "تيرا تك للحلول البيئية"، الذي يوفر منتجات بديلة لحديد التسليح، يسهم فى توفر نحو 30% من تكلفة الانشاءات عند استخدامه بديلا للحديد التقليدي، فضلا عن المميزات الأخري، والتى من بينها مقاومة هذه المنتجات للصدأ والتأكل، وطول مدة صلاحياتها الانشائية، إلى جانب اعتماد عمليات التصنيع على الطاقة الكهربائية، وهو ما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.



وأوضح رئيس الوزراء أن منتجات قضبان التسليح المركب، يمكن استخدامها فى مختلف المشروعات التنموية والعمرانية، وذلك بالنظر لما تتميز به من جودة تتوافق مع الشهادات المحلية والدولية، وخاصة فى المناطق الساحلية، تعظيما لمقومات هذه المنتجات وقدرتها على مقاومة الصدأ والتأكل.



وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الكود المصري للبناء وافق على استخدام هذا المنتج وفقا لمعايير محددة، مشيرة إلى أن الوزارة تسمح بتنفيذ عدد من المشروعات بهذا المنتج ما دام يتوافق مع الكود، كما أنها ترحب بأى منتج يسهم في توفير تكلفة البناء، بشرط التزامه بمعايير الأمن والسلامة، وتوافقه مع الكود.



وتناول الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال الاجتماع، معايير استخدام منتجات قضبان التسليح المركب، والمناطق التى يصلح الاستخدام بها، مؤكداً ضرورة تأهيل عمالة مدربة على مثل هذه المنتجات، موضحاً أنه من الأفضل استخدام هذه المنتجات في المناطق الساحلية.



بدوره، أوضح وزير الصناعة ان الاستشاريين الذين يعملون في المشروعات المختلفة عليهم طرق استخدام منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية، وألياف البازلت.



وخلال الاجتماع، تناول الدكتور محمد مسعود، استخدامات منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية، وألياف البازلت، كبديل لحديد التسليح، وذلك وفقا للكود المصري.



وأكد الدكتور المهندس عبد الحليم يوسف، خلال الاجتماع، أن منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية، وألياف البازلت موجودة في العالم منذ سنوات طويلة، ومن الأفضل أن يتم عمل دمج بينه وبين الحديد في المشروعات المختلفة، مستعرضًا عددًا من المشروعات التي نفذت بالفعل من هذه المنتجات، ومنها: محطات تموين الوقود، والمصانع، وبعض المنشآت السياحية، هذا إلى جانب المشروعات التي يمكن استخدام مثل هذه المنتجات فى إقامتها.



وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تقرير واف عن الاستخدامات المثلي لمنتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية، وألياف البازلت، ومعايير هذه الاستخدامات، وحساب الوفر المتحقق.