سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعا حادا على مدار الأسبوع الجاري، وذلك بمقارنة أسعار اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 بأسعار الخميس الماضي 12 نوفمبر 2026، حيث تراجعت جميع الأعيرة، وواصل المعدن الأصفر اتجاهه الهابط وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال أسبوع من 6811 جنيها إلى 6566 جنيها، بتراجع قدره 245 جنيها.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 خلال أسبوع من 6243 جنيها إلى 6019 جنيها، بتراجع قدره 224 جنيها.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، خلال أسبوع من 5960 جنيها إلى 5745 جنيها، بتراجع قدره 215 جنيها.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 خلال أسبوع من 5108 جنيهات إلى 4924 جنيها، بتراجع قدره 184 جنيها، ليقترب من كسر مستوى 4900 جنيه.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال أسبوع من 3973 جنيها إلى 3830 جنيها، بتراجع قدره 143 جنيها.

وتراجعت أوقية الذهب خلال أسبوع من 211845.78 جنيه إلى 204225.43 جنيه، بتراجع قدره 7620.35 جنيه.

وتراجع سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع من 47680 جنيها إلى 45960 جنيها، بتراجع قدره 1720 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطا اليوم 6566 جنيه مصري، و119.65 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطا اليوم 5745 جنيها مصريا، و104.69 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم 4924 جنيه مصري، و89.74 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا اليوم 3830 جنيها مصريا، و69.80 دولار أمريكي.



سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراطا اليوم 204225 جنيه مصري، و3722 دولارا أمريكيا.

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراطا اليوم 178689 جنيها مصري، و3256.34 دولار أمريكي.

كما سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات، عيار 21 قيراطا اليوم 45960 جنيها مصريا.