علقت الصحف الإسبانية على أداء وتألق حمزة عبد الكريم داخل نادي برشلونة خاصة عقب إشادة بويان كركيتش منسق قسم كرة القدم بالنادي بمهارات اللاعب.



وأكدت صحيفة «SPORT» الإسبانية أن الجهاز الفني لبرشلونه لديه ثقه كبيره في حمزة عبد الكريم رغم قلة مشاركاته مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب هانز فليك خلال الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن قلة دقائق المشاركة لا تعني عدم ثقة الجهاز الفني به أو ضعف إمكانياته.

وكان بويات قد أشاد ب حمزة عبد الكريم حيث أكد أن الفريق لديه أفضل المهاجمين في العالم قائلا:" لدينا مهاجم شاب سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه حمزة عبد الكريم. لقد أظهر خلال فترة الإعداد للموسم امتلاكه حسًا تهديفيا مميزا".

وتابع التقرير أن بويان كركيتش لديه ثقة في قدرات اللاعب المصري، بعدما أكد أنه يمتلك حسًا تهديفيًا استثنائيًا، وهي إحدى أهم الصفات التي يبحث عنها برشلونة في مهاجميه.

وأشار التقرير إلى أن عبد الكريم قد يكون خليفة ليفاندوفسكي.