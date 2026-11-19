كشفت أماني، زوجة الراحل محمد صبري، عن تفاصيل تواصل عدد من مسؤولي نادي الزمالك معها ومع أسرتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة تقديرها لكل من حرص على مساندتهم والاطمئنان عليهم عقب وفاة زوجها.

وقالت أماني، خلال تصريحاتها ببرنامج «أوضة اللبس» المذاع عبر قناة النهار، إن هناك عددًا قليلًا من الأشخاص الذين يواصلون الوقوف بجانب الأسرة ومساندتها، موضحة أن كثيرين تنشغلهم الحياة بمرور الوقت، رغم أن مشاعر الحزن والتأثر وقت الوفاة تكون طبيعية لدى الجميع.

وأضافت أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتواصلون معهم ويقدمون لهم الدعم والمحبة، مؤكدة انهم أصبحوا بمثابة عائلتها، مشيرة إلى استمرار التواصل بينها وبين كابتن معتمد جمال، الذي يحرص على الاطمئنان عليهم.

وتابعت أن من بين مسؤولي وشخصيات الزمالك الذين يتواصلون مع الأسرة محمد طارق، والدكتور محمود سعد، وأيمن منصور، وأحمد رمزي، لافتة إلى أن أبناء الراحل يحظون باهتمام ومساندة من بعض المقربين.

وأعربت زوجة محمد صبري عن انتظارها لموقف أكبر من نادي الزمالك، بالنظر إلى ما قدمه الراحل للنادي، قائلة: «أنا كنت منتظرة طبعًا إن على قد ما هو خدم النادي وساب النادي وهو في قناة النادي، كانت الدنيا المفروض تبقى أحسن من كده».

وشددت على أن بعض الأشخاص قدموا وعودًا للأسرة ولم ينفذوها، مؤكدة أن كل شخص يعرف جيدًا ما وعد به وما إذا كان قد أوفى بوعده أم لا، وأن ذلك أمر سيحاسب عليه أمام الله.

كما أشادت أماني بموقف سيد عبد الحفيظ، مؤكدة أنه إنسان أصيل ودائم السؤال عن الأسرة، وسبق أن زارهم في المنزل وقدم واجب العزاء لها ولأبنائها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن محبة محمد صبري لم تقتصر على جماهير الزمالك فقط، بل امتدت إلى جماهير الكرة المصرية بشكل عام، مشيرة إلى أن السيرة الطيبة للإنسان تجعله محبوبًا لدى الجميع.