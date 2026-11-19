أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس ، تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حددت أبرز المؤشرات الإيجابية التي تضمنها تقرير الوكالة لشهر نوفمبر 2026.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن التقرير أشار إلى ارتفاع احتياطيات العراق من النقد الأجنبي، بما يوفر هامش أمان مالياً مهماً، مع توقعات بارتفاع معدل تغطيتها للاستيرادات إلى نحو 11 شهراً خلال عامي 2027 و2028.

وأشارت إلى أن الوكالة توقعت تعافي الإنتاج النفطي العراقي وارتفاعه إلى 4.4 ملايين برميل يومياً في عام 2027، وصولاً إلى 4.6 ملايين برميل يومياً في عام 2028، فضلاً عن تحسن الإيرادات النفطية نتيجة تعافي الصادرات واستقرار حركة الملاحة البحرية والاستفادة من مسارات التصدير البديلة.