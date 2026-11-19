كوردن بلو من الأطباق الرئيسية والشهية التي يمكنك تقديمها في البيت لأفراد أسرتك أو ضيوفك، بدلا من شرائها من المطاعم والكافيهات.

نقدم لكم فيما يلي كوردن بلو بمذاق لا يقاوم، وبطرق مختلفة ومتنوعة.

مقادير كوردن بلو



● ٢ صدر فيليه كامل كبير

● ٢ شريحه جبنة جودة

● ٢ شريحة لانشون دجاج مدخن

● ٢ شريحة روزبيف

● ٢ مكعب جبنة كريمي

لتتبيل الفراخ

● ملعقة مستردة صغيرة

● ملعقة باربيكيو صوص

● ملعقة بابريكا مدخنة صغيرة

● نصف ملعقة بهارات دجاج

● نصف ملعقة بصل بودرة

● نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة

● رشة ملح

للتغليف

● بيض

● لبن

● بقسماط

● زيت غزير للقلي

● خلة أسنان

● دقيق

طريقة تحضير كوردن بلو

يتبل الدجاج بجميع البهارات والصوصات، ثم يحشى باللانشون والجبن ويغلف بخليط التغليف، ويحمر في زيت غزير، ويقدم ساخنا.

كوردن بلو

مقادير كوردن بلو بالسبانخ والكريمة



● 1 كيلو صدور دجاج

● طماطم شيري

● جبنة موتزاريلا

● سبانخ

● ثوم فصوص

● كريمة

● زبدة

● ملح

● فلفل أسود

● ثوم باودر

● بصل باودر

● زعتر

● بابريكا

● خلة أسنان

طريقة تحضير كوردن بلو بالسبانخ والكريمة

في وعاء تشوح جميع التوابل مع الزبدة، ويتبل الدجاج بالتتبيلة، ثم يحشى بالسبانخ والجبنة الموتزاريلا، ويدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج، ويقدم.

كوردن بلو بالسبانخ والكريمة

مقادير ميني كوردن بلو



● دجاج مفروم ناعم

● ملح وفلفل أسود

● بابريكا

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

للحشو:

● جبنة موتزاريلا مكعبات صغيرة

● تركي مدخن مقطع

للتغليف:

● دقيق

● بيض وحليب

● بقسماط مطحون

● زيت للقلي



طريقة تحضير ميني كوردن بلو

تخلط مكونات الفراخ في الكبة.

تشكل كرات وتحشى بالجبنة واللانشون.

تغمر في الدقيق، ثم في البيض والحليب، ثم في البقسماط.

تترك في الثلاجة حتى تتجمد.

تقلى في زيت غزير وساخن.

ميني كوردن بلو

مقادير صينية الكوردن بلو



● ١ كيلو دجاج مفروم ناعم

● ١/٢ كوب بقسماط

● ٢ بيض

● ملح

● فلفل

● ١ ملعقة كبيرة مستردة

● شرائح شيدر

● شرائح تركي

للوجه

● بقسماط

● زبدة



للتقديم

● بطاطس محمرة



طريقة تحضير صينية الكوردن بلو

يخلط الدجاج مع البقسماط والبيض والملح والفلفل والمستردة.

في بايركس، توضع طبقة من الدجاج ثم طبقة من التركي وطبقة من الجبنة، ثم طبقة أخرى من الدجاج.

يخلط البقسماط مع الزبدة ويضاف على الوجه.

تدخل الصينية الفرن حتى تمام الطهي.

وتقدم ساخنة مع البطاطس.