

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف الحد من التسلح النووي، معربًا عن اعتقاده بأن الدول لا تحتاج سوى عدد محدود من الأسلحة النووية، قد يصل إلى 10 أسلحة فقط، رغم إقراره بصعوبة إقناع القوى النووية بالتخلي عن جزء من ترساناتها.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بُثت صباح اليوم الخميس، إن روسيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث حجم الترسانة النووية، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنه أشار إلى أن بكين وموسكو تواصلان التوسع في تطوير أسلحتهما النووية بوتيرة متسارعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتمنى توقف البلدين عن تعزيز قدراتهما النووية، لكنه أقر بأن الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن قد يواجه عقبات، موضحًا أن مطالبة الولايات المتحدة بخفض ترسانتها النووية قد تكون جزءًا من أي تفاوض محتمل مع روسيا والصين.

وأشار ترامب إلى أن امتلاك آلاف الرؤوس النووية ليس ضروريًا، قائلًا: «لا تحتاج إلا إلى نحو 10، إذا أردت معرفة الحقيقة»، في إشارة إلى القوة التدميرية الهائلة لهذه الأسلحة، معتبرًا أن امتلاك 4 آلاف سلاح نووي يتجاوز ما تحتاج إليه الدول لتحقيق الردع.

ولفت إلى أن التخلي عن الأسلحة النووية يمثل تحديًا بالنسبة إليه، كما قد يكون أمرًا صعبًا على الدول الأخرى، في إقرار بصعوبة تحويل الدعوات إلى تقليص الترسانات إلى خطوات عملية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يطرح فيه ملف نزع السلاح النووي ضمن القضايا المحتمل تناولها خلال لقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنجن الصينية.

وتعيد هذه التصريحات ملف التسلح النووي إلى واجهة النقاش بين القوى الكبرى، في ظل التنافس على تطوير القدرات العسكرية والاستراتيجية، والتباين بشأن آليات الحد من انتشار الأسلحة النووية.