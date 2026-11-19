كشف الإعلامي أمير هشام، عن موقف نادي الزمالك من رحيل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا أن النادي لم يستقر على رحيل أي لاعب حتى الآن.

الزمالك

وأوضح أمير هشام عبر برنامج"مودرن سبورتس"، نقلًا عن مصدر داخل الزمالك، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لضم لاعبيه، وأن رحيل أي لاعب خلال يناير سيكون مقابل مبلغ مالي كبير، في ظل عدم وجود قرارات نهائية بشأن قائمة المغادرين.

وأشار إلى أن موقف أحمد الجفالي لم يحسم حتى الآن، ولم يتم الاستقرار على رحيله، مؤكدا أن الزمالك لن يوافق على خروج أي لاعب دون مقابل مالي مناسب، خاصة مع عدم تلقي عروض رسمية حتى الآن.