كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامج «مودرن سبورت»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن اهتمام الأهلي بالمدافع نور أشرف، لاعب منتخب مصر مواليد 2008، والذي يتميز باللعب بالقدم اليسرى، وسط إعجاب داخل النادي بإمكانياته ورغبة في تكرار تجربة محمود صلاح.

الاهلي

وأوضح أمير هشام أن نور أشرف تلقى اهتمامات ومعسكرات من عدة جهات أوروبية، وهو من الأسماء التي تحظى بمتابعة داخل الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن محمد حسين مدافع زد، ومصطفى إبراهيم، وحسام عبد المجيد، ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم الخط الخلفي، وفي حال نجاح الأهلي في حسم ملف حسام عبد المجيد، سيكون الخيار الأول لتدعيم الدفاع.

وأضاف أن كالوشا سبق طرح اسمه خلال إحدى الجلسات، لكنه خرج حاليا من حسابات النادي الأهلي، ولم يعد ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الخلفي.