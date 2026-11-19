تحدث عبد العزيز عبد الشافي «زيزو»، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن فرص عودة مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، إلى حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب أمام فرصة كبيرة لاستعادة مكانته مع الفراعنة، لكنه مطالب بالتحدي والعمل على تطوير مستواه.

إمام عاشور

وقال زيزو، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن مصطفى محمد كان خارج حسابات منتخب مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وربما تسبب ذلك في شعوره بالاستسلام، لكن الوضع تغير حاليًا وأصبح أمامه فرصة جديدة للعودة.

وأضاف أن مصطفى محمد مطالب بتحدي نفسه واستغلال الفرصة المتاحة أمامه، من أجل استعادة مكانته والتواجد ضمن قائمة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وعن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، أكد عبد العزيز عبد الشافي أن المباراة ستكون حاسمة بنسبة كبيرة في سباق المنافسة، موضحًا أن فوز بيراميدز سيمنحه أفضلية في حسم المنافسة بنسبة تتراوح بين 60 و70%، بينما يمنح انتصار الأهلي الفريق فرصة لحسم المنافسة بنسبة تصل إلى 60%.

وتوقع زيزو أن تشهد بداية المباراة حالة من التحفظ من جانب الفريقين، مشيرًا إلى أن بيراميدز لن يجازف بالهجوم بشكل مبكر، خاصة أن فارق النقاط يصب في مصلحته، كما يمتلك الفريق القدرة على الوصول إلى مرمى الأهلي والتعامل دفاعيًا بصورة جيدة.

وأضاف أن بيراميدز يمتلك قائمة قوية تضم عناصر مميزة، معتبرًا أن الفريق لديه ما يشبه فريقين، في ظل امتلاك البدلاء قدرات فنية كبيرة قد تتفوق على بعض العناصر الأساسية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر اعتاد اللعب بأسلوب هجومي والبحث عن المبادرة، لكن مواجهة بيراميدز تتطلب قدرًا من الحذر والتحفظ، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها المنافس.

وشدد على أن بيراميدز لا يعاني من خلل واضح في أي مركز، وهو ما يجعل المواجهة صعبة ويحتاج إلى تعامل فني خاص من جانب الأهلي.

وتحدث عبد العزيز عبد الشافي عن موقف إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب فقد جزءًا كبيرًا من تعاطف الجماهير معه بعد الأحداث الأخيرة.

وأوضح أن الجماهير قد تتجاهل التعامل النفسي مع اللاعب الذي لا يحظى بالقبول لديها، لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يتعلق بلاعب كبير لا يقدم المستوى المنتظر منه داخل الملعب، مؤكدًا أن جماهير الأهلي تنتظر الكثير من العناصر صاحبة الإمكانيات الكبيرة.

واختتم زيزو حديثه بالإشادة بالمغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية مميزة، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

وأشار إلى أن الشيبي يقدم مستويات قوية في مركز الظهير الأيمن، كما يمتلك القدرة على اللعب كجناح وصناعة الفرص بشكل مميز، وهو ما يجعله أحد العناصر المؤثرة في صفوف بيراميدز.