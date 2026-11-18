عقدت لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور عصام العدوي، عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبحضور الدكتورة عزة كامل، المقرر المناوب، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة، لمناقشة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور عصام العدوي أن الاجتماع ناقش الاستعداد للاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية، وبحث سبل تطوير دوره في دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز التشبيك وتبادل الخبرات فيما بينها، إلى جانب تحديد أولويات وخطة عمل المنتدى لعام 2027.

كما تناول الاجتماع تفعيل فرق العمل بالمنتدى، وتحديث مسمياتها واختصاصاتها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير آليات العمل.

وتطرق الاجتماع إلى بحث تنفيذ أنشطة مشتركة في إطار حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز دور المنظمات الأهلية في جهود التوعية المجتمعية.