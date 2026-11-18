نشر المنشد الديني الشيخ محمود ياسين التهامي صورة جديدة تجمعه بوالده الشيخ ياسين التهامي، خلال تواجدهما في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، في أجواء روحانية لاقت تفاعلًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك محمود التهامي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وظهر خلالها برفقة والده في رحاب مسجد السيدة نفيسة، معبرًا عن سعادته بهذه اللحظات، وكتب: «هو فيه جمال أكتر من كدة في رحاب ستنا السيدة نفيسة.. أنا وأبويا الشيخ ياسين التهامي».

وتأتي هذه الصورة بعد فترة من الجدل الذي أُثير حول مشاركة الشيخ ياسين التهامي وأبنائه في إحياء موالد آل البيت، وما تردد بشأن حصولهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل إحياء هذه المناسبات، وهو ما دفع محمود التهامي إلى إصدار بيان توضيحي للرد على تلك الادعاءات.

وأكد محمود التهامي، في بيانه، أن والده وأبناءه لا يتقاضون أي مقابل مادي نظير مشاركتهم في إحياء موالد آل البيت، وعلى رأسها مولد السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، ومولد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، موضحًا أنهم يتحملون تكاليف الفرقة الموسيقية المصاحبة لهم، بما يشمل الإقامة والتنقلات والمصروفات المختلفة.

وأوضح أن مشاركتهم في هذه المناسبات تأتي بدافع محبتهم لآل بيت رسول الله، وحرصهم على إسعاد المحبين والمريدين وزوار المقامات المباركة، خاصة من لا تتاح لهم فرصة حضور الحفلات الخاصة أو الفعاليات التي تُقام بنظام التذاكر.

وأضاف أن التجهيزات الخاصة بإحياء الموالد، من سرادقات ومسارح وأنظمة صوت وإضاءة وشاشات وتصوير وبث وتنقلات، إلى جانب التجهيزات اللوجستية وخدمات التأمين في بعض المناسبات، تتم على نفقتهم، فضلًا عن استخراج التصاريح والتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات والمشيخة العامة للطرق الصوفية.

وشدد محمود التهامي على عدم صحة ما تردد بشأن حصول أسرته على أموال مقابل إحياء الموالد، مؤكدًا أن هذا النهج مستمر منذ سنوات طويلة، وأن مشاركتهم تأتي في إطار الحفاظ على التراث الروحي والثقافي المصري، وخدمة محبي آل البيت.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن إصدار التوضيح جاء لوضع الأمور في نصابها الصحيح، بعد تكرار الشائعات وما قد تسببه من جدل وبلبلة بين الناس، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من الفتن، وأن يجعلهم من أهل المحبة والصدق وحسن الأدب.