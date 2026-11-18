قدم " صدي البلد " بثا مباشر لتشييع جنازة المهندس حسام نجل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ السابق ورئيس حزب مستقبل وطن، من مسقط رأسه بقرية أبوجرج التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وسط حضور كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية، إلى جانب أهالي القرية والمركز.



وشهدت مراسم تشييع الجثمان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وأحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعبدالهادي القصبي، وعدد من قيادات الحزب على المستويين المركزي والمحلي، فضلًا عن قيادات تنفيذية وشعبية بالمحافظة



كما شارك في تشييع الجثمان عدد كبير من أهالي قرية أبوجرج ومركز بني مزار ، إلى جانب مواطنين من مدن وقرى مختلفة بمحافظة المنيا، حرصوا على حضور مراسم الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وجرت مراسم التشييع وسط حالة من الحزن، مع توافد المشاركين إلى القرية لمرافقة الجثمان إلى مثواه الأخير، وتقديم واجب العزاء إلى أسرة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .



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